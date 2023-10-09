وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو إلى اتخاذ موقف استعداد صارم ضد بيونج يانج

دعا وزير دفاع كوريا الجنوبية الجديد شين وون سيك، اليوم الإثنين، إلى اتخاذ موقف استعداد قوي ضد كوريا الشمالية، وذلك أثناء قيامه بأول زيارة له إلى وحدة عسكرية في الخطوط الأمامية في منصبه الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنه تم إطلاع "شين"، الذي تولى منصبه يوم السبت، على العمليات الحدودية في فرقة المشاة الأولى بالجيش في باجو، جنوب المنطقة منزوعة السلاح مباشرة، وأمر باتخاذ وضع استعداد عسكري صارم.

ونقل عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي قوله: "في الماضي، قامت كوريا الشمالية باستفزازات واسعة النطاق بعد عامين أو ثلاثة أعوام من تولي حكومتنا السلطة".

كان الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" قد تعهد في الأسبوع الماضي، بالدفاع عن الأمة ضد استفزازات كوريا الشمالية من خلال تعزيز قدرتها على الرد "بشكل فوري وساحق".

ولا تزال التوترات قائمة في شبه الجزيرة الكورية بسبب التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

يشار إلى أن شين، وهو عضو في البرلمان عن حزب سلطة الشعب الحاكم وتقاعد كجنرال في الجيش بثلاث نجوم، معروف بخبرته في السياسة الدفاعية والعمليات العسكرية.