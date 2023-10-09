جولد بيليون: ارتفاع الذهب بداية تداولات الأسبوع متأثرا بأحداث غزة

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع بشكل كبير مع عودة دور الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية في ظل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الحالي بين حركة حماس وإسرائيل، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1851 دولار للأونصة حيث ارتفع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 1855 دولار للأونصة، يأتي هذا في أعقاب أسبوعين من الهبوط في أسعار الذهب وتسجيله أدنى مستوى منذ 7 أشهر.

فور افتتاح تداولات جلسة اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع تزايد الإقبال على شراء الذهب بشكل كبير وسط تصاعد الأحداث العنيفة بين حركة حماس من الجانب الفلسطيني وإسرائيل، الأمر الذي نتج عنه سقوط وفيات بالمئات من كلا الطرفين.

استعاد الذهب دوره كملاذ آمن في الأسواق المالية اليوم مع تزايد الاقبال للتحوط من تداعيات هذه الاعتداءات بين الطرفين، وما يمكن أن يسفر عنه من مواجهات سياسية وأمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

الارتفاع في أسعار الذهب اليوم ليتبع ارتفاع آخر يوم الجمعة الماضية التي شهدت ارتفاع الذهب بنسبة 0.6% على الرغم من بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع كبير في اعداد الوظائف الجديدة في شهر سبتمبر، بينما استقرت معدلات البطالة ومعدل الأجور دون تغيير.

علي جانب أخر، ارتفع الدولار الأمريكي اليوم أيضاً بسبب كونه ملاذ آمن في الأسواق، ليسجل ارتفاع بنسبة 0.3% وذلك بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

بالنسبة لعوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 عام عند المستوى 4.8% وهو الأمر الذي يحد من فرص الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب، بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد للمستثمرين مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.

ولكن بشكل عام استطاع الذهب اليوم أن يستعيد مكانته كملاذ آمن بعد الأحداث الجيوسياسية التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والآن يتداول الذهب عند مستوى المقاومة الثانوي 1850 دولار للأونصة، واختراقه يفتح الطريق إلى المستوى 1880 دولار للأونصة وهو المستهدف على المستوى اللحظي، ولكن يبقى المستوى النفسي عند 1900 دولار للأونصة عائق أمام الذهب ومن غير المتوقع أن يستطيع تخطيه إلا بحدوث تراجع في عوائد السندات بشكل واضح.

البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخراً لا تأتي في صالح الذهب، فبعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع يصدر هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، ومن المتوقع أن يزيد من الضغط على البنك الفيدرالي للاستمرار في التشديد النقدي وبالإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها.

يصدر هذا الأسبوع أيضاً محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 5.25% - 5.50%، كما أظهر توقعات برفع جديد في الفائدة خلال هذا العام، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص تخفيض الفائدة خلال العام القادم، ومن المتوقع أن يظهر محضر الاجتماع توجهات الأعضاء بخصوص السياسة النقدية للبنك.