"المرأة المصرية بين تحديات الحاضر والمستقبل" ندوة حوارية ببيطري القناة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدور التنموي والتنويري لجامعة قناة السويس بالإسماعيلية وإقليم القناة ككل، مشيرا إلى مسئوليتها المجتمعية نحو فئات وأفراد المجتمع، والمرأة بصفة خاصة، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة المصرية ودعمها اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا، بوصفها أساس المجتمع، وبانية الأسرة المصرية.

في هذا الإطار- نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وبالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري، ووحدة المرأة الآمنة ندوة حوارية تحت عنوان "المرأة المصرية بين تحديات الحاضر والمستقبل" كلقاء حواري لعرض إنجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وكيفية التواصل معها، لمناهضة العنف ضد المراة بكل أشكاله، داخل وخارج الجامعة.

وأشارت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، إلى أن الكلية على أتم الاستعداد للمشاركة والتعاون المثمر من أجل مستقبل آمن خالى من العنف ملئ بالرحمة والإنسانية.

حيث ناقشت الدكتورة إعتدال عباس المدير التنفيذى للوحدة، خلال الندوة كيفية الحد من العنف ضد المرأة والمجتمع ككل، وسبل الوصول و التواصل مع الوحدة والخدمات المقدمة للمعنفات بكل أشكال العنف وصوره.

كما أوضحت الدكتورة عبير هجرس مدير وحدة المرأة الآمنة بمستشفى جامعة قناة السويس طرق التعامل الناجح مع المعنفات، وعلاجهن بدنياً ونفسياً والتعريف بدور الوحدة، وصولاً للتعاون الناجح بين الوحدتين للحد من مظاهر العنف ضد المرأة بالجامعة وخارج الجامعة.

وتم خلال الندوة عرض فيديو وثائقي عن إنجازات الوحدة إعداد الدكتورة مها عجلان المحامية والإعلامية وعضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة .

و حفلت الندوة الحوارية بالعديد من الأطروحات، والرؤى المختلفة من خلال القيادات النسائية بالإسماعيلية، والتي شهدت الندوة ماجدة النويشى نائبة ائتلاف البرلمانيات العربيات، لبنى زكي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، آمال زيدان مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، الدكتورة جيهان عبده مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات بالإسماعيلية، كريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان المحافظة، وعدد من رائدات الأعمال ذوي مهارات الحرف اليدوية والتراثية بالمجتمع الإسماعيلي.

ومن أعضاء مجلس إدارة الوحدة الدكتورة ريمان أحمد وكيل كلية التجارة، والدكتورة هادية عادل مدرس علم النفس بكلية التربية، الدكتورة هناء السيد المدرس بكلية التمريض.

أقيمت الندوة بإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، وعضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية، والدكتورة هبة عبد الرازق نائب مدير الوحدة.