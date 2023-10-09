"صحة الشيوخ": خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بنجاح الدولة المصرية في الوصول العادل لرعاية مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي تأكيد على نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في تطوير منظومة الصحة وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن القضاء على فيروس سي خلال شهور قليلة باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، أبهر العالم أجمع.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، الى أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة هي الأضخم في التاريخ حيث قدمت 414 خدمة ل 96 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليون جنيه.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن القطاع الصحي شهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع من خلال المبادرات الرئاسية والتي كانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات.

يشار إلى أن تمنح منظمة الصحة العالمية مصر شهادة خلوها من فيروس سى، اليوم الاثنين، وهى أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت ان تقضى على فيروس سى في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر، وذلك في احتفالية كبرى على سفح الهرم مساء اليوم الاثنين.