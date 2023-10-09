ألسن عين شمس تطلق كرنفال استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي

تنظم كلية الألسن بجامعة عين شمس، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والذي يستمر على مدار أربعة أيام ، تحت رعاية غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتحت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات كرنفال استقبال الطلاب، مؤكدة أن كلية الألسن هي القلعة التى تنتج كوادر متخصصة في اللغات وتطلقهم لخدمة الوطن، مشيرة إلى أن الكلية اتخذت خطوات واجراءات مكثفة قبيل إنطلاق ماراثون الدراسة، حيث قامت بعمليات صيانة شاملة لمبانى الكلية والقاعات، كذلك يجرى إحلال وتجديد ثلاث محولات كهربائية جديدة وذلك للإرتقاء بالقدرة الكهربائية والأحمال بالكلية والحفاظ على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال اليوم الدراسي، كذلك اهتمت الكلية بخلق متنفس جديد للطلاب لقضاء أوقات راحتهم بين المحاضرات.

و استطردت حديثها مشيرة الي أهمية استشعار دور الطلاب في تلقي العلوم اللغوية والترجمة من أعرق كلية في مصر والشرق الأوسط على يد نخبة من الأساتذة المتمرسين، وأهمية تطوير الطالب للقدرات اللغوية خلال إجازة الصيف، كذلك أهمية المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التى تصقل شخصية المترجم وتعزز من مهاراته فى الممارسة المهنية فى سوق العمل.

وفي سياق متصل تناول ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مهام قطاع التعليم والطلاب في خدمة أهداف العملية التعليمية وتوفير العديد من الخدمات للطلاب من خلال إداراته المختلفة، وشدد على أن الكلية هي حلقة الوصل بين الحياة المدرسية و الحياة العملية بعد التخرج، وخلالها يتم صقل الطالب بالعديد من المهارات التعليمية والحياتية لتجهيزة ليكون عنصر فاعل في المجتمع والثقافة المصرية بعد التخرج.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من كرنفال استقبال الطلاب طابور عرض للجوالة وفقرات غنائية لكورال الكلية.