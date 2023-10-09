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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه الشرقية" تنظم ندوات توعوية عن أهمية ترشيد الاستهلاك

ندوة توعوية
ندوة توعوية
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم ، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمه والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة كفر صقر وذلك خلال اجتماعهم الدوري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الامن المائي المستدام.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.

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