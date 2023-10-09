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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مستشفى أحمد ماهر التعليمي تشارك فى ورشة عمل مناظير الموجات الصوتية EUS Skyline العالمية

الفريق الطبى
الفريق الطبى
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شاركت وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة AGEU بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، في  أكبر حدث علمى بمجال مناظير الموجات الصوتية  EUS Skyline workshop ، و الذي يبث حالات مناظير الموجات الصوتيه التداخلية INTERNATIONAL  EUS من ٢٢ دولة حول العالم، حيث كان تمثيل مصر في هذا الحدث من مستشفى أحمد ماهر التعليمي.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، و مؤسس وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمه بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، بضرورة دعم هذا المجال الحيوي وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير الأجهزة الطبية المتطورة وتطبيق أحدث المعايير العالمية وآخر ما توصل إليه العلم الحديث لخدمة المريض المصري، حيث قام  الدكتور حسين عكاشه أستاذ الأمراض الباطنة بالقصر العيني، بعمل حالة كي لورم الغدد العصبيه  Pancreatic NET ، كما قام الفريق الطبى بالوحدة بعمل حالتان مماثلتان.

اقيمت ورشة العمل تحت إشراف الدكتور هاني امبابي مدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمي ، والدكتور محمد شعبان رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي.

وشارك الفريق الطبي لمناظير الموجات الصوتيه بالمستشفى كلا من :

 د. محمد شريف و د. معاذ الشاعر و د. محمد زكريا و د. هشام الوكيل و د. أحمد هيبه و د. مصطفى شحاته، وباقي الطاقم الطبي في الوحدة في هذا الحدث الرائع.

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