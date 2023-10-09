قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلان عن حكام مباريات اليوم الاثنين في دوري القسم الثاني.
وجائت كالتالي:
النجوم X القناة
أحمد العباسي، محمد علي، أيمن دعبس، محمد حسان
بروكسي X لافيينا
احمد ناجي، علاء عبد الباسط، احمد كمال، محمد طارق
بتروجيت X بترو أسيوط
عمرو عبد الفتاح، علي علاء، محمد القاضي، محمد عبد العليم
النصر للتعدين X مصر المقاصة
عبد الحكيم ناصر، وائل عاطف، محمد مجدي، أحمد عبد العال
جمهورية شبين X مكادي
أحمد حامد، كريم يونس، اسامة هشام، عصام بكر
دكرنس X أسوان
أحمد ناصر، كريم مهيا، وليد عبد اللطيف، أحمد حسونة
البوابة سبورت
اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم من دوري القسم الثاني
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلان عن حكام مباريات اليوم الاثنين في دوري القسم الثاني.
قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلان عن حكام مباريات اليوم الاثنين في دوري القسم الثاني.