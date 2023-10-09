اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم من دوري القسم الثاني

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلان عن حكام مباريات اليوم الاثنين في دوري القسم الثاني.

وجائت كالتالي:

النجوم X القناة

أحمد العباسي، محمد علي، أيمن دعبس، محمد حسان

بروكسي X لافيينا

احمد ناجي، علاء عبد الباسط، احمد كمال، محمد طارق

بتروجيت X بترو أسيوط

عمرو عبد الفتاح، علي علاء، محمد القاضي، محمد عبد العليم

النصر للتعدين X مصر المقاصة

عبد الحكيم ناصر، وائل عاطف، محمد مجدي، أحمد عبد العال

جمهورية شبين X مكادي

أحمد حامد، كريم يونس، اسامة هشام، عصام بكر

دكرنس X أسوان

أحمد ناصر، كريم مهيا، وليد عبد اللطيف، أحمد حسونة