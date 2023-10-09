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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم من دوري القسم الثاني

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلان عن حكام مباريات اليوم الاثنين في دوري القسم الثاني. 
وجائت كالتالي: 
النجوم X القناة
أحمد العباسي، محمد علي، أيمن دعبس، محمد حسان
بروكسي X لافيينا
احمد ناجي، علاء عبد الباسط، احمد كمال، محمد طارق
بتروجيت X بترو أسيوط
عمرو عبد الفتاح، علي علاء، محمد القاضي، محمد عبد العليم
النصر للتعدين X مصر المقاصة
عبد الحكيم ناصر، وائل عاطف، محمد مجدي، أحمد عبد العال
جمهورية شبين X مكادي
أحمد حامد، كريم يونس، اسامة هشام، عصام بكر
دكرنس X أسوان
أحمد ناصر، كريم مهيا، وليد عبد اللطيف، أحمد حسونة

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اتحاد الكرة مباريات القسم الثاني
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