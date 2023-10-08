ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتخطى هايدنهايم بثنائية في الدوري الألماني

فرانكفورت
فرانكفورت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، على ضيفه هايدنهايم، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني.

أحرز ثنائية فرانكفورت كل من هوجو لارسون وأنسجار كناوف هدفي المباراة في الدقيقتين 39 و72 على التوالي، وشارك مرموش كأساسي في تشكيلة فرانكفورت قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وبدأ فرانكفورت المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: روبن كوخ - وليان باتشو - أوريليو بوتا - فيليب ماكس

خط الوسط: فارس شعيبي - هوجو لارسون - إلياس السخيري

خط الهجوم: عمر مرموش - لوكاس سيلفا - جيسيك نجانكام

وبهذا الفوز ارتقة فريق آينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد هايدنهايم عند 7 نقاط في المركز العاشر.

ads
آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني هايدنهايم لوكاس سيلفا
ads