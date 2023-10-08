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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السنيورة يدعو لعدم توريط لبنان في اشتباك مع إسرائيل

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة
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شدد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، على ضرورة عدم توريط لبنان في أي اشتباك مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لا طاقة له على الاحتمال بسبب غرقه في ثلاث أزمات كبرى تجعل الوضع شديد الهشاشة والضعف.

وقال السنيورة، في بيان اليوم الأحد، إن لبنان يكفيه أزمته السياسية المتفاقمة حيث يقف نظامه ودولته على حافة الانهيار جراء الشغور الرئاسي وتداعي سلطة دولته، كما يكفي لبنان أزمته المالية والاقتصادية والمعيشية – على حد تعبيره.

وأضاف أن لبنان يكفيه أيضا أزمته مع النازحين السوريين، معتبرا أنها تحتاج إلى موقف وطني جامع للبنانيين.

وأكد على دعم ومؤازرة المناضلين الفلسطينيين في أرضهم وكفاحهم لتحصيل حقوقهم المشروعة.

وحث السنيورة جميع الأطراف المعنيين في لبنان والحكومة اللبنانية على ممارسة أعلى درجات التبصر والحكمة والتواصل مع الجميع والمزيد من التنسيق لتفادي ما يلوح في الأفق من مشكلات وصدمات خطيرة.

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