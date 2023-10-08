غياب ليفاندوفسكي.. تشكيل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مواجهة غرناطة، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب "لوس كارمينيس"، معقل غرناطة في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار الجولة التاسعة من الليجا.

واعتمد تشافي على فيران توريس في الخط الأمامي لتعويض غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي المصاب، ويعاونه في الهجوم كل من جواو فيليكس والشاب لامين يامال

ويبدأ برشلونة المباراة أمام غرناطة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو - بالدي - كوندي - كريستنسن.

خط الوسط: جافي - فيرمين لوبيز - إليكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، فيما يقبع غرناطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 5 نقاط.

