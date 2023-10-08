محمد سالم مساعد للشؤون السياسية بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران

قررت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اختيار الدكتور محمد سالم مساعدًا للمرشح الرئاسي فريد زهران للشؤون السياسية، وذلك في إطار استكمال هيكل الحملة الرئاسية.

جدير بالذكر أن سالم هو أمين الهيئة البرلمانية للحزب وعضو الهيئة العليا، وعضو عن الحزب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحصل الدكتور على ماجستير التخطيط الاقتصادي.

واستكمل فريد زهران، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، صباح اليوم، فحوصات الكشف الطبي، لليوم الثالث، مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، واستكمال تقديم أوراقه في الموعد المحدد.