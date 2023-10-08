لمواجهة طوفان الأقصي.. الرئيس الأمريكي يتصل بـ"نتنياهو" ليؤكد دعمه غير المشروط لإسرائيل

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، محادثات هاتفية هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي شدد على دعم إدارته "غير المشروط" لإسرائيل، فيما تكثفت الاتصالات الرفيعة المستوى بين الجانبين في مساعي من إسرائيل للحصول على مساعدات عسكرية خلال معركة "طوفان الأقصى" مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، بايدن، "بعد محادثهما التي أجريت الليلة الماضية"؛ وأضاف أن "الرئيس الأمريكي كرر دعم الولايات المتحدة غير المشروط لدولة إسرائيل".

وأشار بلينكن إلى أن الرئيس باراك أوباما أبرم اتفاقا مع إسرائيل في عام 2016 "لتقديم 3،8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية سنويًا". كما لفت إلى تقارير تفيد بأن أميركيين من بين ضحايا الهجمات، قائلا "نعمل على التحقق من ذلك".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحرب علي غزة في سابقة هي الأولي من نوعها منذ زمن بعيد.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، الأحد بأن بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني، وقرر المصادقة على بند إعلان الحرب دون إجراء مشاورات.

وأجرى نتنياهو تقييما للأوضاع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش،و عدد من الوزراء والضباط.

وقال نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".