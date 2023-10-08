قصور الثقافة تواصل أنشطتها لأطفال المناطق الآمنة

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 06:30 م

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أنشطتها وفعالياتها الثقافية المقدمة لأبناء المناطق الجديدة الآمنة، من خلال المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، بإشراف د. جيهان حسن المدير العام للإدارة العامة لثقافة الطفل.

في هذا الصدد استقبلت مدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر فناني قصر ثقافة الطفل جاردن سيتي، الذين قدموا مجموعة من الورش الفنية المختلفة للأطفال، حيث نفذت إسراء حسان ورشة لتصنيع مقلمة من ورق الفوم الملون للاحتفال بالعام الدراسى الجديد استفاد منها 12 طفلا.

بينما قدمت غادة علي ورشة لعمل أسورة من الخرز الملون استفاد منها 15 طفلا، ونفذت أميرة أبو الحجاج ورشة رسم وتلوين بعنوان انتصارات اكتوبر مع 15 طفلا.

وأكدت د. جيهان حسن أن جميع الفعاليات المنفذة لصالح ابناء المناطق الجديدة الآمنة تأتي اتساقا مع توجهات الدولة لدعم سكان هذه المناطق ثقافيا بالتوازي مع النقلة الاجتماعية الحضارية.