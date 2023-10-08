محافظ المنوفية يترأس اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، إجتماعًا عاجلًا لمناقشة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن.

حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبو الغار المشرف العام على وحدة التدخل السريع، والمستشار الهندسي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات الخدمية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من الجهات المعنية، ومدير الإدارة الفنية، ومديرى إدارات الأزمات والشئون القانونية والتخطيط والتفتيش والمتابعة بالديوان العام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أثناء تفقد المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وخلال اجتماعه مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس صباح يوم الجمعة الماضى.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

وشدد على ضرورة التأكد من جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة بمركز الشبكة الوطنية الموحدة وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية واستمرار الربط والتنسيق المتكامل لتفعيل الاتصال المؤمن مع المركز المركز الرئيسى، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بالنزول ميدانيًا وإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات الهندسية المتواجدة بالحملات بنطاق المحافظة، علي أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية.

كما كلف المحافظ رئيس شركة المياه ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد بيان شامل يتضمن عدد المحطات المعالجة والرفع ومحطات المياه والمعدات الهندسية والفنية وموقف كفاءتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة، موجهًا بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ بتشكيل لجنة بإشراف السكرتير العام وبرئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية المشرف العام علي وحدة التدخل السريع، مديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة والإدارة الفنية بالديوان العام، علي أن تتولي اللجنة فحص وحصر الحالة الفنية لكافة المعدات الهندسية بنطاق المحافظة وإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن والعرض عليه، هذا وأشار المحافظ إلي أنه سيتم تنظيم اصطفاف لكافة المعدات بواقع 3 وحدات محلية ومديرية خدمات كل 10 أيام تمهيدًا للتأكد من الجاهزية الكاملة وتأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه للتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات.