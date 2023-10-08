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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاكاي وماييلي يقودان هجوم بيراميدز أمام إنبي

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس.

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جايمي باتشيكو بيراميدز إنبى الدوري
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