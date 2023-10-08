محافظ قنا ينفي شائعة انهيار مدرسة بأبوتشت

نفي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الشائعات المتداولة في عدد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انهيار مدرسة محمد الطاهر الايتدائية المشتركة بقرية بنى برزة بمركز أبوتشت أثناء اليوم الدراسى، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن المدرسة قائمة بالفعل، ولم يحدث بها أى انهيارات سواء جزئية أو كلية.

وأشار محافظ قنا إلى أن تداول شائعة انهيار المدرسة، تسبب في تجمهر أولياء أمور التلاميذ أمام المدرسة، مما استدعى إدارة المدرسة إلى إخلاء المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسى، وتسليم التلاميذ إلى أولياء أمورهم.

أهاب محافظ قنا بالقائمين على المنصات الإخبارية بتحري الدقة في نقل الأخبار وضرورة تلقيها من مصادرها الرسمية الموثقة للتحقق منها قبل نشرها، كما ناشد المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات المتداولة التى تسعى إلى إثارة الفتن وتزييف الحقائق وزعزعة الاستقرار.