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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شكري يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في افتتاح أسبوع المناخ بالرياض

سامح شكري
سامح شكري
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عاد  سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد،  إلى أرض الوطن من العاصمة السعودية الرياض، عقب مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمتابعة الاتصالات الجارية لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية شدد فى كلمته على أهمية وضع صندوق الخسائر والأضرار المُنشأ حديثاً موضع التنفيذ، وذلك حفاظاً على الثقة في العملية التفاوضية الخاصة بقضايا المناخ، وأهمية تركيز المفاوضات على آلية الدعم اللازمة لجهود التحول العادل.

كما شدد شكري على ضرورة تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية لتحقيق الأهداف المطلوبة، حيث أن الاكتفاء بمجرد التأكيد على تلك الأهداف كل عام لن يساعد إلا في تقويض الجهود المناخية.

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وزير الخارجية يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في افتتاح أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرياض سامح شكري وزير الخارجية
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