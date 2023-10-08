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الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز استدامة ينظم دورة لأساسيات اللغة الإنجليزية لموظفي ديوان محافظة كفر الشيخ

ضمن برنامج المهارات الإدارية

دورة مركز استدامة
دورة مركز استدامة للتدريب بكفر الشيخ
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نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، دورة أساسيات اللغة الإنجليزية - المستوى الأول ولمدة مدة البرنامج 8 أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية لـ 20 من موظفي الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما نظم المركز، ورشة عمل بحضور ممثل وحدة التراخيص بالجامعة (كلية الهندسة)، وأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية والعاملين بالمراكز التكنولوجية من موظفي شباك أمامى ومشرفين النظام، تضمنت شرح وتوضيح كل مايخص تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة، لتلافي الملاحظات الموجودة لدى الجامعة، ولدى المراكز التكنولوجية على المنظومة، لعدم تكرارها مرة أخرى عند تسجيل أى تراخيص جديدة، كما تضمنت الورشة، الرد على جميع الاستفسارات من المراكز إلى ممثل الجامعة والعكس.

ونظم أيضا برنامج  المهارات الإدارية والإشرافية، لمديري الإدارات الإشرافية والوسطى بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات ونواب رؤساء المراكز والمدن، حاضر فيها الدكتور  أحمد وافي، استشارى الإدارة والتسويق ومدرب معتمد من NTA، وتضمن البرنامج أهمية التفاعل الوظيفي في بيئة العمل، وشرح مهام ووظائف المديرين الأكفاء، ومفهوم الإدارة ووظائفها الرئيسية، وفهم الأدوار الإدارية وإتقان مهارات الإدارة والجدارات الإشرافية والقيادية.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ديوان محافظة كفر الشيخ مركز استدامة للتدريب محافظة كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن
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