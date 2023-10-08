غدا.. متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي لكبار السن

تحتفل جمعية مصر الجديدة ممثلة في مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل " ، باليوم الدولي لكبار السن بتنظيم يوم ترفيهي للاحتفاء بالآباء والأجداد الذين أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع فهو رسالة تقدير وعرفان بأسهاماتهم التي قدموها لخدمة الوطن ، وذلك في الساعة الثالثة من مساء يوم غد الاثنين الموافق 9 اكتوبر.

وقال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة تأتي أهمية هذا الحدث بإعتبار حقوق كبار السن أحد بنود وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 75 عاما بهدف ضمان تمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك المسنين، تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ، ويركز الاحتفال هذا العام على أهمية "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال"

وأكد الدكتور نبيل حلمى أن اليوم الدولى لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر في كل عام يأتى في ظل ماقدمته وتقدمه الدولة المصرية لكافة اطياف المجتع المصرى من توفير حياة كريمة لاسيما كبار السن التى اولت القيادة السياسية اهتمام خاص بهم ، مشيرا الى الإنجازات النوعية التي حققتها على كافة الاصعدة من تعزيز الحياة الكريمة لهم ، اذ تضمن الدولة حياة كريمة لكبار السن برفع تمثيلهم بتكافل وكرامة وتخفيضات بالمواصلات العامة وتوصيل المعاشات للمنازل.. وتشريع جديد يكفل حقوقهم بإنشاء صندوق للرعاية وإصدار كارت ذهبى لتسهيل الحياة عليهم

وأضاف الدكتور نبيل حلمى أن الإحتفال يشمل العديد من الفعاليات منها لقاء مع دكتورة منه شوكت مدرس وإستشاري طب المسنين جامعة عين شمس، وكلمة دينا حشيش المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة جولدن ييرز ، والتي أختيرت واحدة ضمن 50 شخص علي مستوي العالم ممن قاموا بمبادرات إيجابية لتغيير حياة ومعيشة كبار السن من قبل مبادرة الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية، كما يشمل الإحتفال بعرض لمنتجات ومشغولات كبار السن ، وفقرة غنائية لكورال جولدن ييرز من كبار السن وفقرة موسيقية لفرقة الإيقاع الشرقي التابعة لمعهد قيثارة بقيادة الدكتور كرم ملاك مؤسس معهد قيثارة للموسيقي والفنون، ويشارك الحضور فى جولة مشي داخل حديقة متحف الطفل بمصر الجديدة.

وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة التابعة لجمعية مصر الجديدة ندوة عن الصحة النفسية وتأثيرها على سلوك الفرد والمجتمع والتى تاتى في اطار احتفال العالم باليوم العالمى للصحة النفسية و الموافق 9 أكتوبر من كل عام ، والذي يهدف إلى إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، ولنشر وتعزيز مبادئ الصحة النفسية وإلقاء الضوء على كافة القضايا المتعلقة بالصحة النفسية ، وذلك في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الاثنين .

وأكد الدكتور نبيل حلمى ان الاحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية ياتى مواكبا لمبادرة الدولة ب 100 مليون صحة نفسية والتى تاتى ضمن مبادرة 100 مليون صحة من خلال مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري.

الندوة يقدمها كوتش نسرين التميمي و د. عائشة حسن وهدي حمدي ونسرين عيد التميمي كوتش علاقات واكتشاف الذات PCC وتدور محاورها حول ماهي الصحه النفسية ،أهمية الصحة النفسية ، العوامل المؤثرة في الصحة النفسية ، تعزيز وتحسين الصحة النفسية ، نصائح للمحافظة على الصحة النفسية .