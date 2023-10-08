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الأحد 08 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للجوء إلى لغة التفاوض

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن رفضها واستنكارها للأحداث الجارية حاليًا بين الطرفين الفلسطيـني والإسرائيلي والتي أدت وتؤدي - بكل أسف - إلى إزهـاق مئات الأرواح وإصابة الآلاف، من بينهم كثير من المدنيين الأبرياء.

وأكدت الكنيسة في بيان لها أن العنف لا يثمر سوى عنفًا مماثلًا ومزيدًا من القتل والدمار، لذا ندعو كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض، حقنًا للدماء، وحفاظًا على حياة الإنسان التي هي أهم وأثمن مما عداها من القيم والأهداف.

وتشيد الكنيسة بجهود التهدئة التي تقوم بها الدولة المصرية بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسـ طيني ويحقق السلام المنشود. 

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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فلسطين إسرائيل الحوار التفاوض
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