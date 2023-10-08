نقيب المحامين: ندعم ونساند ونؤيد نضال الشعب الفلسطيني الباسل

وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، خلال احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بنقابة محامي الإسكندرية، الدعم للشعب الفلسطيني، قائلًا: «ندعم ونساند ونؤيد نضال الشعب الفلسطيني الباسل، ونحيي المقاومة الوطنية، عاش الشعب الفلسطيني، وعاشت الأمة العربية».

وتابع: «إنَّ هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير».

وتحدث النقيب خلال الاحتفالية عن الكثير من الإنجازات التي تحققت، موضحًا أنه تم تطبيق زيادة المعاش أيام النقيب الراحل رجائي عطية، فتم زيادتها وتطبيقها، لافتًا إلى أن هناك جمعية عمومية سيتم دعوة المحامين لها، وسيتم التصويت على البنود المطروحة، والتي منها لائحة النقابة المالية، ولائحة القانون 2019، وإقرار المنح لأرامل المحامين، وزيادة المعاش.

وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.

وعن مركب فرعون النيل، أوضح النقيب، أنه فور علمه بالفيديوهات المتداوله من النقيب الأسبق بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها، متابعًا:« شكلنا لجنة برئاسة محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانوية بالنقابة، ولما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة».

وعن تعديلات قانون المحاماة في 2019، أكد أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كان بها أحمد حلمي الشريف، وكيلًا للجنة التشريعية، ونبيل الجمل نقيب الدقهلية في ذات الوقت، كان عضوا بها، وقاموا بوضع مادة تعفي المحامي من التسجيل في القيمة المضافة، وتمت الموافقة عليها داخل اللجنة التشريعية، ولكن النقيب الأسبق طلب منحه مدد مفتوحة للترشح، ورفض إعفاء المحامين من التسجيل في القيمة المضافة، مما يعني أنه غلّب المصلحة الشخصية على مصلحة المحامين.

وأعلن عن البدء في المرحلة الأولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه قبل انتهاء الدورة الحالية سيتم افتتاح المركز الطبي المملوك لنقابة المحامين.

وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابق مجهز بالكامل، سيكون فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.

واختتم كلمته قائلًا: « نموذج نادي جليم سيكون في جميع أندية المحامين بمصر، عشتم للمحاماة وعاشت المحاماة بكم».

ومن جانبه، أشاد محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب الإسكندرية، بالإنجازات والطفرة التي تحققت في نقابة المحامين، في عهد عبدالحليم علام الذي وعد فأوفى وحقق كل ما هو موجود في برنامجه الانتخابي وزيادة، مؤكدا أنه شعر بالفخر وهو يشاهد الفيلم التسجيلي الذي تضمن انجازات نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام.

وحضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وسامة سالمان، وكيل النقابة، ومحمد عبدالوهاب، محمد فزاع، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، سعيد حسن، ناصر العمري، صلاح سليمان، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.