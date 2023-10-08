"المركزي لمتبقيات المبيدات" يستقبل بعض ممثلي شركات إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ممثلي بعض الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في زيارة تفقدية للمعمل للإطلاع على التطوير المستمر داخل أقسام المعمل المختلفة وتطبيق نظم الجودة مرورًا باستلام العينات وحتى استصدار نتائج التحليل و أثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية وذلك.

وقدمت الدكتورة هند عبد اللاه عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عرضًا تقديميًا حول أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، والذي أكدت خلاله على أن المعمل دائماً يسعى إلى استمرار التطوير والتوسع لخدمة العاملين في القطاع الزراعي وتلبية كل احتياجتهم ومتطلبات الجهات الرقابية من الخدمات التحليلية أو التدريبية أو الإستشارية كما أن المعمل يقوم على مدار اليوم باستقبال كافة العينات الواردة إليه من كافة العملاء والجهات ويتضمن ذلك الإجازات الرسمية والتي يعمل خلالها المعمل بدون توقف.

وقام ممثلي الشركات بجولة تفقدية داخل أقسام المعمل المختلفة حيث تم الإستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها من خلال السادة مدير المعمل ومدير الجودة ورؤساء الأقسام .

وفي ذات الإطار، أشارت عبد اللاه الى أن هذه الزيارة تأتي في ضوء البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس.