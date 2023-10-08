الأهلي يواجه الإسماعيلي في الكلاسيكو الثاني للكرة المصرية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي للمرة الـ43 في تاريخه.

وكان الأهلي افتتح مشواره في الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بينما تأجلت مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا لارتباط الفريق الأحمر بمواجهة سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يتطلع الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بثلاثية بعد الخسارة في الجولة الأولى من زد اف سي.

وعاد المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي قائمة الفريق بعد التعافي من الإصابة التي غاب بسببها عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة.

وانضم رضا سليم لقائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا الأحد في الدوري الممتاز كما عاد أيضا خالد عبد الفتاح بعد التعافي من الإصابة أيضا.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة وصلاح محسن للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول – كريم الدبيس – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات – أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمد زعلوك.

بينما جاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

وخرج من قائمة الفريق كل من محمد عمار وصالح جمعة ومحمد بيومي، لأسباب فنية، بينما يغيب أحمد عادل عبد المنعم، للإصابة.



وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن، إياد العسقلاني، حمدي النقاز، كريم عرفات، محمد دسوقي، عصام صبحي.

خط الوسط: ياو أنور، محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد حسن، نادر فرج، عبد الله السعيد، عمر الساعي، محمد عبد السميع، محمود الشبراوي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، باسم مرسي، مروان حمدي، حسن صابر.

