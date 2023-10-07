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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الوطنية للانتخابات: المرشح عبد الفتاح السيسي الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه حتى الآن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات كان بسبب استكمال بعض الأعضاء لمددهم القانونية. 
وأضاف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الأمور واضحة وكان هناك الكثير من الحديث حول هذا الأمر والاصطياد بلا داعي والزج بأشياء ليس لها أساس من الصحة".

وأشار المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "نستقبل طلبات راغبي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى يوم 14 أكتوبر".

وأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "المرشح عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه للهيئة حتى الآن"، متابعا: "اللجنة تنعقد يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا ولم يتقدم سوى المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي".

وتابع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "يتم حاليا رصد وحصر العدد الخاص بالتأييدات التي قدمت من قبل حملة المرشح عبد الفتاح السيسي".
 

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