ريال مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني باكتساح أوساسونا

اكتسح فريق ريال مدريد ضيفه أوساسونا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

جاءت أهداف الريال بأقدام جود بيلينجهام الذي سجل هدفين رائعين في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول والدقيقة 54 من الشوط الثاني، وأضاف زميليه فينيسيوس جونيور وخوسيلو هدفين آخرين في الدقيقتين 65 و70 على الترتيب.

وبإحرازه هدفيه هذين، وصل بيلينجهام إلى 10 أهداف في 10 مباريات منذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد ليعادل الرقم القياسي الذي حققه رونالدو والذي سجل 10 أهداف أيضًا في أول 10 مباريات له مع الفريق.

بهذا الفوز، استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني سريعا برصيد 24 نقطة فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر.