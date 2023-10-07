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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لأول مرة .. عقد قران حفيدة الأميرة فاطمة الزهراء داخل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

عقد قران حفيدة الأميرة
عقد قران حفيدة الأميرة فاطمة الزهراء بقصر المجوهرات
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إحتفل المستشار محمد فايز يكن حفيد الأميرة فاطمة حيدر الزهراء،  بعقد قران كريمته المهندسة هند محمد يكن حفيدة الأميرة فاطمة حيدر الزهراء، على المهندس مؤمن على أحمد إبراهيم، وسط أجواء ومراسم عقد القران على الطريقة الملكية داخل متحف المجوهرات الملكية بقصر الأميرة فاطمة حيدر الزهراء الكائن بمنطقة زيزينيا شرق الإسكندرية .


جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والسياسية وأعضاء البرلمان وقيادات حزب الأحرار الدستوريين والأسرة والاصدقاء


الجدير بالذكر أن قصر الأميرة فاطمة حيدر الزهراء مبنى تراثي يجمع بين عبق التاريخ والذوق الرفيع يقع بمنطقة زيزينيا شرق الإسكندرية، حيث تأسس هذا القصر على يد زينب هانم فهمي عام 1919 م وأكملت بناءه وأقامت به ابنتها الأميرة فاطمة حيدر عام 1923م، وشيد قصر الأميرة فاطمة حيدر على الطراز الأوروبي، ليتحول متحفاً للمجوهرات الملكية حيث تحتضن جدرانه العتيقة مجوهرات الأسر المالكة التي حكمت مصر لمدة 148 عاما، ويقع القصر بمنطقة زيزنيا، شرقى الإسكندرية.

ويحتل القصر مكانة كبيرة للمصريين بصفة عامة وأهل الإسكندرية بصفة خاصة، فهو بخلاف مبناه التراثى العريق،  يضم مجموعة كبيرة من المجوهرات الملكية النادرة والتى لا تقدر بثمن، وبخلاف ذلك في تصميمة وشكله العام يعتبر تحفة معمارية نادرة .

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قصر الأميرة فاطمة حيدر قصر المجوهرات عقد قران حفيدة الأميرة فاطمة الزهراء
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