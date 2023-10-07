علاء عز: اتحاد الغرف التجارية شريك مميز لقمة تكني

قال الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية، أن قمة تكني في الدورة التاسعة تحولت من مجرد مؤتمر محلي يخدم القطاع التكنولوجي والشركات الناشئة إلي آخر إقليمي أورو متوسطي مشيراً إلي أن الدولة بدأت دمج كافة المشروعات التي يتم تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي في هذا المؤتمر .

جاء ذلك في تصريحات له على هامش إنعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر تكني للشركات الناشئة وريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية بمشاركة 800 شركة ناشئة و عارضة من 70 دولة ونحو 15 ألف زائر و180 مستثمراً.

وأوضح عز أن الدورة الحالية تشهد مشاركة رفيعة المستوي سواء المستوي الحكومي ممثلة في وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فضلاً عن شركات القطاع الخاص وحاضنات الأعمال سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وتلك التابعة للجمعيات الأهلية.

ونوه إلى إستحواذ قطاع تكنولوجيا المعلومات علي الحصة الأكبر من شركات ريادة الأعمال في مصر، لافتاً إلي ان إتحاد الغرف التجارية يعد شريكاً مميزاً لقمة تكني سواء من حيث التنظيم أو الترويح وجذب الهيئات الشركات والهيئات التمويلية لتمويل رواد الأعمال.

وتابع أمين عام إتحاد الغرف التجارية " لدينا عدداً من المشاريع بقيمة 40 مليون جنيه تقدم دعماً لهذه القطاعات عبر معونة فنية تشمل برنامج تدريب وإنشاء حاضنات أعمال والترويج للمشروعات دولياً .

وشدد على تحقيق الترابط بين الشركات المصرية الرائدة مع نظرائها من دول شمال افريقيا والبحر الابيض والاتحاد الاوروبي لتطبيق نظام العولمة بأسرع صورة ممكنة، كما يتم توفير منح تمويلية من مصادر مختلفة سواء من هيئات أو بنوك إنمائية من خلال حصر تلك الجهات وربطها للعمل مع الشركات المتخصصة في هذا القطاع.

ولفت إلي ان العام الحالي شهد نجاحا كبيرا للشركات الناشئة المصرية المشاركة بكافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية، منوهاً إلي تواجدهم ضمن قائمة الـ 5 شركات الأكثر نجاحا عالمياً .

وكشف عز عن مشاركة عدد من الشركات المصرية في أكبر معرض في العالم للشركات الناشئة نهاية الشهر المقبل، بهدف إيجاد تمويلات للتوسع في تلك المشاريع وعقد لقاءات متعددة مع الاطراف بجانب تحقيق التقارب المستثمرين .