المصري يضرب الداخلية بثلاثية فى الدوري

حقق نادي المصري الفوز علي مضيفه نادي الداخلية بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.



احرز اهداف المصري ميدو جاير فى الدقيقة 8 من الشوط الأول واضاف مروان حمدي الهدفين الثاني فى الدقيقة 49 واختتم الثلاثية باهر محمدي فى الدقيقة 66

وأحرز إيهاب سمير هدف الداخلية الوحيد فى الدقيقة 81.

جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبدالعزيز.

الوسط: كريم يحيى، محمود حسونه، ألان كيمبادي، أحمد سيد.

الهجوم: محمد أسامة، أنس شندي.



وجاء تشكيل المصرى كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري

وأمامهما: فخر الدين بن يوسف، إلياس الجلاصي، ميدو جابر

خط الهجوم: مروان حمدي.

بهذه النتيجة رفع المصري رصيده الي 6 نقاط بعد الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، والفوز على فاركو بهدف دون رد فى الجولة الثانية والفوز اليوم بثلاثية علي الداخلية.

وتوقف رصيد الداخلية عند ثلاث نقاط من الفوز على إنبي بهدف دون رد في الجولة الأولى، والهزيمة أمام مودرن فيوتشر 2-1 في الجولة الثانية والخسارة بثلاثية اليوم إمام المصري.