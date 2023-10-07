"تعليم القاهرة" عن الوجبات المدرسية: صحة وسلامة طلابنا خط أحمر

عقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، اجتماعا مع فريق عمل التغذية المدرسية.

جاء ذلك بحضور منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وطاهر مصطفى موجه عام التغذية، وأيمن فضل مفوض التغذية من قبل شركة ساينو فودز التابعة للمشروع الخدمى لجهاز الخدمة الوطنية لتوريد الوجبات الغذائية بجميع أنواعها لمحافظة القاهرة.

واستهل موسى الاجتماع بالترحيب بالحضور ، مشيراً إلى أن الإجتماع يستهدف متابعة منظومة التغذية والإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها ، وذلك لخلق جيل يتمتع بصحة جيدة.

وتم رصد الإيجابيات والتحديات فى الأسبوع الأول من العام الدراسي، والتأكيد علي اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استلام الوجبات وتسليمها للتلاميذ وذلك حرصا علي سلامة صحتهم، والمتابعة اليومية للمدارس للإطمئنان على أن التغذية تم تسليمها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة .

وأكد " وكيل أول الوزارة" بأهمية فحص الوجبات المدرسية قبل توزيعها ، موجهاً بفتح وجبة وتناولها للإطمئنان على سلامة مكوناتها قبل توزيعها على الطلاب .

كما شدد موسى على عدم تخزين الوجبات بالمدارس ، وتوزيعها يومياً لضمان المحافظة على توافر كافة عوامل الصحة والسلامة والأمان لأبنائنا الطلاب .

وأخيراً أوصى " موسي " بتيسير أعمال المفوضين وفق المحددات القانونية ، مع مراعاة المشاركة فى التغلب على التحديات وتذليل الصعوبات لضمان وسرعة وصول وجبة صحية لكل طالب من طلبة تعليم القاهرة.

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