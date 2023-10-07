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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المستشار محمود فوزي: الدستور حدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

الحملة الرئيسية للرئيس
الحملة الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدستور حدّد شروط الترشح للمنصب الأكبر في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن ترشح الرئيس جاء استجابة لرغبة الالاف من المواطنين على مختلف فئاتهم الذين قاموا بإصدار التأييدات.
وأشار إلى أن السيسي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم، علاوة على تقديم الملف الخاص بالترشح.

ودعا رئيس الحملة الانتخابية جميع المرشحين إلى خوض غمار المنافسة بصورة مشرفة مؤكدا نية الحملة للتعاون مع جميع الحملات لتقديم صورة حضارية عصرية تليق بالجمهورية الجديدة.

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