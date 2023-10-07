"Saw X" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي

تصدر الجزء الجديد من سلسلة أفلام الرعب “Saw X” إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

وبلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 35 مليون دولار، جمع منها 24 مليونا في السينمات الأمريكية و11 مليونا في السوق الأجنبية، وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

في الجزء الجديد، يسافر جون كرامر إلى المكسيك بحثًا عن علاج لحالته المتأخرة بسبب السرطان، ولكن سرعان ما يكتشف تعرضه للخداع من قبل مجموعة من المحتالين؛ فيقرر جون الانتقام منهم.

ويعد الفيلم تكملة لسلسلة الأفلام الشهيرة "Saw" وتدور أحداثه حول الشخصية الخيالية "جون كرامر"، والذي يسمى أيضًا بـ"جيكسو"، والتي تحاصر الضحايا في مجموعة من المواقف التي تختبر رغبتهم في العيش. قام الممثل الإنجليزي توبين بيل بتصوير جميع أفلام الامتياز التسعة.