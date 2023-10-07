بالفيديو.. مي كساب من العريش على أنغام يا أغلى اسم فى الوجود احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

شاركت الفنانة مى كساب فى إحياء الذكرى الـ٥٠ لاحتفال نصر أكتوبر العظيم، من مدينة العريش أمس، فى حفل كبير وسط حضور جماهيرى ضخم.

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ونشرت كساب، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحفل أثناء غنائها "يا أغلى اسم فى الوجود"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن الفنانة مى كساب شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، زينة، إيمان العاصى، عصام السقا، منه فضالى، أحمد داش، والإخراج محمد سامى.