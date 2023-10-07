ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. مي كساب من العريش على أنغام يا أغلى اسم فى الوجود احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

مى كساب
مى كساب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت الفنانة مى كساب فى إحياء الذكرى الـ٥٠ لاحتفال نصر أكتوبر العظيم، من مدينة العريش أمس، فى حفل كبير وسط حضور جماهيرى ضخم.

https://www.instagram.com/reel/CyEs7pdMXhM/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

ونشرت كساب، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحفل أثناء غنائها "يا أغلى اسم فى الوجود"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن الفنانة مى كساب شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، زينة، إيمان العاصى، عصام السقا، منه فضالى، أحمد داش، والإخراج محمد سامى.

ads
حفل نصر أكتوبر العريش مي كساب جعفر العمدة محمد رمضان
ads