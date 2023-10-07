محافظ سوهاج: 27 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية يشاركون في معرض "تراثنا"

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن 27 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظة سوهاج سوف يشاركون بعرض منتجاتهم في معرض "تراثنا"، والذي يقام بالقاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من ٨ وحتى ١٤ أكتوبر الجاري، وذلك بالجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد محافظ سوهاج، اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقا لأحدث أساليب العرض والتسويق، مشيرا إلى تقديم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم علي قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

وأضاف "الفقي" أن سوهاج تشارك هذا العام بعدد ١٥ عارضة من تكتل التلى بجزيرة شندويل، و١٢ عارضا لمنتجات النسيج بالكوثر وأخميم، لافتا إلي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمشاركين بالمعرض من أبناء المحافظة.

ومن جانبهم توجه العارضين والعارضات من أبناء سوهاج بالشكر للسيد رئيس الجمهورية، على توفير تلك الفرصة لعرض منتجاتهم، مؤكدين علي سعادتهم بتلك الفرصة التي حصلوا عليها للتواجد في هذا المعرض الهام، كما توجهوا بالشكر للسيد المحافظ علي دعمه الدائم واهتمام المحافظة غير المسبوق بأصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية.

جدير بالذكر أن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بشكل دوري كل عام، ويشارك به حوالي ألف عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية.