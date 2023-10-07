التموين: انتظام صرف المقررات التموينية حتى نهاية أكتوبر الجاري

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يتردد من أنباء بتوقف صرف السلع التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري، نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإيقاف صرف السلع التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري.

كما أكدت على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم.

كما أكدت على استمرار ضخ السلع بكافة الأسواق، وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكميات كبيرة يومياً.

وقالت الوزارة إن هناك مخزونا استراتيجيا لها يكفي لعدة أشهر مقبلة.

كما طالبت وزارة التموين من المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.