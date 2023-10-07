صحفي فلسطيني: جيش الاحتلال لا يعرف عدد المأسورين

نجح الصحفي الفلسطيني مثنى النجار من قطاع غزة، أن يعبر إلى الجانب الآخر لينقل بشكل مباشر ما يحدث لحظة اقتحام المقاومة لمناطق غلاف غزة وأسر مستوطنين. وهو ما أثار حفيظة الاحتلال وبدأت صحف الإحتلل بنشر صورته وتتساءل كيف إستطاع أن يصل إلى هناك.

يظهر مثنى في الفيديو لحظة اقتحام مقاومين لمنزل مستوطنين في "كيبوتس نير عوز" شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى أسر مستوطنين.

وقال النجار " شميت الهواء وشفت النعيم يلي حرموا أهالينا منه داخل المستوطنات قبل ما يضربو علينا صواريخ من الاباتشي. كان الله بعون الشباب ورحم الله الأبطال.

وردا على ما كتبته صحف الإحتلال قال النجار " انا صحفي دخلت لتوثيق المشاهد أدعو وسائل الإعلام وخصوصا قناة الجزيرة أن تعدل النص على عرض الفيديو أثناء ظهوري من داخل المستوطنة انا صحفي رسالتي كانت صحفية ترصد ما يحدث، فقط.

وعما يحدث الأن قال " أمام المشاهد التي اراها ورأيتها من داخل الحدود فإن جيش الاحتلال لا يعرف شيء عما يحدث ولا يعرف عدد المأسورين اصلا وهو حاليا يحاول عبر طائراته استهداف كل متحرك وكل مسلح في الداخل يعني التحقيقات مطولة والتحري على الأرض بدو وقت " .

وشنت حركة حماس اليوم السبت أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، حيث استهدفت المدن الإسرائيلية بالصواريخ، وتسللت إلى جنوب البلاد، واستولت على مركز للشرطة.

في غضون الساعة السادسة فجر السبت انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القدس بعد أن أعلن القائد العسكري لحركة حماس محمد الديد عن عملية عسكرية أرسلت حوالي 5000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الشرطة تأكيده أن مسلحي حماس دخلوا مدينتي نتيفوت وأوفاكيم الإسرائيليتين واحتجزوا مدنيين كرهائن في أوفاكيم.

وحتى كتابة هذا التقرير تم الإعلان عن أسر 35 جنديا إسرائيليا وقتل 22 وإصابة ما يزيد عن 500 شخص في الإشتباكات التي لا زالت مستمرة حتى الأن.

أعلن ياوف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، حالة الطوارئ في دائرة نصف قطرها 80 كيلومترًا حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس المسلحة منذ عام 1997.

كما تم إغلاق الشواطئ في وسط إسرائيل بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن عددا غير معروف من مقاتلي حماس حاولوا التسلل من الأرض وكذلك حاولوا عبور الحدود باستخدام الطائرات الشراعية.

يأتي هجوم حماس على إسرائيل، وهو الأكبر منذ عام 2021 على الأقل عندما تم إطلاق حوالي 4500 صاروخ باتجاه إسرائيل، في نهاية عطلة عيد العرش اليهودية عندما يكون الكثير من الناس في عطلة عادة.