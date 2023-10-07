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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة الشروق يستقبل سكان منطقة الشباب ويوجه بالاستجابة لطلباتهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  مجموعة من سكان منطقة إسكان الشباب "الـ 63م "،  خلال المواعيد المعلنة لاستقبال المواطنين، وفي إطار التواصل مع قاطني المدن الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم لسرعة تحقيق التنمية المستهدفة.

خلال اللقاء، عرض السكان طلباتهم والتى تلخصت فى  تكثيف حملات النظافة وصيانة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار المتعارض فروعها مع ممرات المشاة، وامتددت حتى واجهات العمارات.   ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، المختصين بالجهاز بسرعة الاستجابة على الفور، حيث قامت إدارتا التنمية والزراعة عقب اللقاء بتلافى الملاحظات المطلوبة من صيانة الحدائق، وقص أفرع الأشجار وتكثيف برنامج الصيانة والنظافة بالمنطقة.  

فى ذات السياق،  أشار المهندس على سعد إلى أنه تم إنهاء شكاوى سكان أحد المربعات السكنية بالمجاورة ١ بمنطقة الحى الأول والمتمثلة فى زراعة جزء من المنطقة الخضراء،  وتم زراعته على الوجه الأمثل، مؤكداً حرص الجهاز الدائم على الاستماع لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة بكافة القطاعات والمجالات.

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اسكان الشباب جهاز تنمية مدينة الشروق التنمية والزراع
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