شهب التنين.. ظاهرة فلكية فريدة تحدث في سماء مصر خلال الساعات المقبلة

يترقب علماء الفلك ظاهرة شهب التنين، التي ستحدث في مصر خلال الساعات القليلة القادمة، فيما ينتظر المواطنون رؤية شهب التنين كونها ظاهرة فلكية نادرة، والمتوقع ظهورها في سماء مصر غدا.

وتصدرت شهب التنين محركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية، إذ كانت شهب التنين من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل.



أفضل وقت لرؤية شهب التنين

ويوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، انهم يترقبون حدوث الظاهرة الكونية شهب التنين غدا الأحد9،8 أكتوبر والتي ستحدث مع زخة شهب التنين.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن ظاهرة شهب التنين ظاهرة غير تقليدية يحدث فيها زخات شهابية بكثرة، إذ يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده، موضحا أن قمر التربيع الأول سيحجب الكثير من الشهب الخافتة هذا العام.

أما عن أفضل موقع ومكان لرؤية ظاهرة شهب التنين سيكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة عند دخول الليل فهو أفضل وقت لمشاهدة شهب التنين في سماء مصر، كما يمكن رؤيتها من أي مكان آخر.

سبب تسمية الظاهرة بشهب التنين هو أن الشهب آتية من كوكبة دراجون أي التنين، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء.

شهب التنين تعد واحدة من الظواهر الكونية الفريدة والتي ستحدث زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها نحو 10 شهب في الساعة تقريبا، ويمكن الاستمتاع برؤيتها خلال ساعات الليل والتي يكون فيها الجو معتم.

سبب حدوث ظاهرة شهب التنين

تحدث ظاهرة شهب التنين، نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner، الذي تم اكتشافه عام 1900، حيث تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

نتيجة دخول كوكبنا في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner، الذي جرى اكتشافه عام 1900، التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

ومن المتوقع أن يشهد شهر أكتوبر ايضا ظاهرة شهب الثوريات الجنوبية والتي ستستمر لمدة أيام ولكن ستصل إلى ذروتها في يومي 10 و11 أكتوبر.

وتعد ظاهرة شهب الثوريات الجنوبية من زخات الشهب الصغيرة التي تنتج حوالي 5 إلى 10 شهب في الساعة، وظاهرة شهب الجباريات التي تبلغ ذروتها في الساعات قبل الفجر في 21 و22 أكتوبر، حيث يمكن رؤية حوالي 20 شهابا في الساعة.

ظاهرة نادرة

وقد سبق وحدثت ظاهرة كونية نادرة منذ شهر يونيو الماضي، حين اصطفت الكواكب الخمسة "عطارد - الزهرة - المريخ - المشتري – زحل"، في نفس الوقت وتواجد القمر في مشهد يمكن رؤيته بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 عاما.