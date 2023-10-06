البداية مع مازيمبي بالقاهرة.. موعد مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يفتتح فريق بيراميدز مشواره في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا على ملعبه الدفاع الجوي، بمواجهة مازيمبي الكونغولي أحد يومي 24 أو 25 نوفمبر المقبل.



وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا عن وقوع بيراميدز في المجموعة الأولى النارية مع صن داونز الجنوب افريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

ويستضيف بيراميدز فريق مازيمبي في الجولة الأولى، ثم يحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر المقبل، ويخرج الفريق السماوي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة أحد يومي 8 أو 9 من نفس الشهر.



وفي الجولة الرابعة يستضيف بيراميدز منافسه صن داونز بالقاهرة أحد يومي 18 أو 19 ديسمبر المقبل، ثم يخرج لمواجهة مازيمبي في الكونغو أحد يومي 23 أو 24 فبراير بالجولة الخامسة ويختتم بيراميدز مشواره بمواجهة نواذيبو في الجولة السادسة والأخيرة أحد يومي 1 أو 2 مارس المقبل.

المجموعة الأولى: صن داونز الجنوب أفريقي - بيراميدز - مازيمبي الكونغولي - نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية: الوداد المغربي - سيمبا التنزاني - أسيك ميموزا الإيفواري - جالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - بيترو أتليتكو الأنجولي - الهلال السوداني - النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني.