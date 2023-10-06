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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يعفي باحثة ماجستير من المصاريف الدراسية لمحوها أمية 59 فردًا

د حسان النعماني رئيس
د حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
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وافق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على إعفاء الباحثة شيماء محمد عبد الرحيم بماجستير الصحة النفسية بكلية التربية، من المصاريف الدراسية الخاصة بإستكمالها الدراسات العليا، وذلك نظراً لمشاركتها المتميزة فى المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي تتبناه إدارة الجامعة، مضيفاً أن الباحثة قامت بمحو أمية (٥٩) فردا، وذلك خلال فترة انتسابها لكلية التربية.

وأوضح النعماني، أن الجامعة تحرص على تقدير وتشجيع النماذج المشرفة من الطلاب المتميزين، وخاصة التى تساهم فى مثل تلك القضايا القومية الهامة، من أجل المساهمة فى تحقيق أهداف القيادة السياسية بالقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام ٢٠٣٠م، مضيفاً أن إدارة الجامعة خصصت حزمة من الحوافز التشجيعية للطلاب المشاركين فى المشروع القومي لمحو الأمية بالمحافظة، وذلك لدعم جهودهم المتواصلة فى هذا الشأن، وتقديراً لدورهم الوطني ومشاركتهم القوية فى التحرر من الأمية، مؤكداً على استمرار الجامعة دعم ورعاية الطلاب المتميزين المتفوقين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاتمام دراستهم على الوجه الأكمل.

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