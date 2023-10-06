ads
الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري نايل.. تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الجونة في الجولة الثالثة

فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الجونة ، والمقرر إقامته في الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:
حراسة المرمى: المهدى سليمان .

خط الدفاع: سيف تقا -شبانة - مصطفى إبراهيم -كريم الديب .

خط الوسط: مورو ساليفو - خالد الغندور - زغلول محمد - بنجامين بواتينج .
خط الهجوم: أحمد عيد -مابلولو.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف مابولولو في الجولة الأولى،
بينما خسر من الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ads
تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الجونة مباراة الاتحاد السكندري و الجونة دوري نايل الجولة الثالثة استاد الاسكندرية
ads