زهران يهنئ المواطنين بمناسبة 50 عاما على نصر أكتوبر

تقدم فريد زهران؛ المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأصدق التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكري ال٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة التي صنعها جيش مصر الباسل من خلال التركيز على بناء قدرات القوات المسلحة المصرية في وقت قياسي عقب هزيمة ٦٧ التي جاءت نتيجة قرارات سياسية خاطئة كادت تبتعد بالجيش عن المهام الموكولة إليه.



وقال: خمسون عاماً ومازالت الذاكرة الوطنية تحمل هذا النصر في درة تاج انتصارات الشعب المصري وتاريخه المجيد حين هب المصريون جميعًا خلف هدف واحد يقهرون كل عائق حتى تعود للوطن كل حبة رمل من أرضه وحتى يستعيد الشعب إيمانه بقدراته ويحقق نصرًا خالدًا في صفحات التاريخ.



وأضاف: يمر اليوم ونحن أحوج ما نكون لاستحضار روح أكتوبر العظيمة والالتفاف حول هدف واحد هو دولة مدنية حديثة تحترم التعددية وتعلي قيم الديمقراطية وتضع المواطن في قلب كل سياسة وأولوية في كل خطط التنمية وتؤكد على أهمية اضطلاع الجيش بدوره في بناء قدراته لردع أي تهديد خارجي من الممكن أن يتعرض له الوطن.



وأضاف: نذكر بفخر في هذه اللحظات عبد المنعم رياض وسعد الدين الشاذلي جنباً إلى جنب مع الصول أحمد محمد أحمد إدريس الذى ساهم بفكرة استخدام النوبية كلغة تواصل في حرب أكتوبر المجيدة .



ونذكر أيضًا؛ باقي زكي يوسف الذى ساهم بفكرة استخدام ضغط المياة لفتح ثغرات في خط بارليف .



وتابع: هذا هو المعدن الأصيل للشعب المصري بكل مكوناته.



واختتم: نثق بصدق في معدن هذا الشعب الذي تحمل كل الصعاب وآن الأوان لأن ينعم بخير بلاده بتوزيع عادل للسلطة والثروة.