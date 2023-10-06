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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ملك السعودية وولي العهد يهنئان السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ولحكومة وشعب مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ولحكومة وشعب مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي سياق احتفالات نصر أكتوبر ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لصون مقدساته.

وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

كما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على قبري الرئيس السادات والرئيس جمالع عبد الناصر كما قرأ الفاتحة على أرواحهما الطاهرة.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إنتصار أكتوبر المجيد
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