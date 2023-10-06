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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

روسيا ترفع الحظر جزئيا على تصدير وقود الديزل

الديزل
الديزل
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 أصدرت الحكومة الروسية قرارا يسمح بتصدير وقود الديزل عبر خطوط الأنابيب للمنتجين الذين يزودونهم بما لا يقل عن نصف الوقود الذي ينتجونه، كأحد الإجراءات الإضافية لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلي، حسبما جاء في بيان للمكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي.
وجاء في البيان - الذي نقلته وكالة تاس الروسية - "أزالت الحكومة القيود المفروضة على تصدير وقود الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ البحرية عن طريق النقل عبر خطوط الأنابيب بشرط أن يقوم المنتج بتوريد ما لا يقل عن 50% من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية".
وفرض مجلس الوزراء الروسي قيودا مؤقتة على صادرات البنزين ووقود الديزل في 21 سبتمبر الماضي لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. 
وقال النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين - في وقت سابق - إن الحظر غير محدد المدة وستعتمد مدته على تشبع السوق ونتائج هذا الإجراء.

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الديزل روسيا
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