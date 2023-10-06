بطريرك كنيسة المشرق الآشورية يلتقي برئيس أساقفة اثينا وعموم اليونان

التقى البطريرك مار آوا الثالث، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم، بالانبا ايرونيموس الثاني، رئيس اساقفة اثينا وعموم اليونان، في مقر الكنيسة اليونانية الارثوذكسية في اثينا.

رافق قداسته في هذا اللقاء الأنبا مار افرام اثنييل، مطران سوريا، الأنبا مار اوراهم يوخانيس، اسقف غرب اوروبا، واكليروس ومؤمني كنيسة المشرق الاشورية في اثينا ومن الخارج.

وخلال اللقاء تحدث قداسة البطريرك ورئيس الاساقفة بخصوص وضع المسيحيين في الشرق الاوسط، والتحدّيات التي يواجهها المسيحيين في اوربا والغرب بصورة عامة. وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا بين رئيسي الكنيستين.

ويقوم قداسة البطريرك بزيارة رسمية إلى اليونان بمناسبة الاحتفالات المئوية لكنيسة المشرق الآشورية في أثينا، والتي تحيي ذكرى مرور 100 عام على وجود الجالية الآشورية في اليونان.