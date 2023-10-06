ads
الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدوما الروسي: ننظر في سحب المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

رئيس مجلس الدوما
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن رئاسة المجلس ستبحث حتما في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال فولودين -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- إن ذلك يتماشى تماما مع المصالح الوطنية لروسيا، ويعتبر بمثابة رد فعل متطابق لتصرف الولايات المتحدة التي لم تصدق بعد على المعاهدة.

ونوه بأهمية الاختبار الناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح فائق المدى، المزود بنظام الدفع النووي وكذلك إنجاز العمل في إعداد صاروخ "سارمات" الثقيل جدا، بالنسبة لضمان أمن روسيا.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 24 سبتمبر 1996، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تمنع إجراء تفجيرات تجريبية للشحنات النووية، وكذلك التفجيرات النووية للأغراض السلمية.

ads
مجلس الدوما الروسي روسيا الولايات المتحدة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
ads