الدوما الروسي: ننظر في سحب المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 09:32 ص

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن رئاسة المجلس ستبحث حتما في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال فولودين -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- إن ذلك يتماشى تماما مع المصالح الوطنية لروسيا، ويعتبر بمثابة رد فعل متطابق لتصرف الولايات المتحدة التي لم تصدق بعد على المعاهدة.

ونوه بأهمية الاختبار الناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح فائق المدى، المزود بنظام الدفع النووي وكذلك إنجاز العمل في إعداد صاروخ "سارمات" الثقيل جدا، بالنسبة لضمان أمن روسيا.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 24 سبتمبر 1996، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تمنع إجراء تفجيرات تجريبية للشحنات النووية، وكذلك التفجيرات النووية للأغراض السلمية.