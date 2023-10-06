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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الدفاعات الجوية تدمر 25 من أصل 33 طائرة بدون طيار روسية

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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قالت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 25 من أصل 33 طائرة بدون طيار روسية من طراز شاهد 136/131"، الليلة الماضية.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية "في ليلة 6 أكتوبر، هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من كابي تشاودا في المناطق الجنوبية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضحت أن الجيش الروسي هاجم المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى في أوكرانيا بـ33 مسيرة في مجموعات منفصلة.

وأشارت إلى أن طائرة مقاتلة وقوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية، شاركوا في إسقاط المسيرات الروسية.

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طائرة بدون طيار الجيش الروسي أوكرانيا
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