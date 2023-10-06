استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 09:13 ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، فى البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرية، عند نفس مستوى إغلاق تعاملات الأمس بالتزامن مع إغلاق البنوك العاملة في مصر احتفالا بذكرى انتصارات نصر أكتوبر المجيد.

ووصل أعلى سعر للدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.



بينما سجل ثاني أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر الدولار، مقابل الجنيه في بنوك (مصر والأهلي والتنمية الصناعية) مسجلا حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.



بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء.

ووصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية بداية تداولات اليوم الخميس ، فسجل، 30.85 جنيه للشراء،

بينما وصل إلى 30.95 جنيه للبيع، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل إلى 30.95 جنيه للبيع



واستقر سعر الدولار اليوم في بنك بلوم عند 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيها للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق الموازي للعملات، بداية اليوم الخميس، ما بين 39 و39.50 جنيه للشراء، و40 و40.50 جنيه للبيع.