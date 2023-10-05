دوري المؤتمر.. مرموش أساسي مع آينتراخت فرانكفورت أمام باوك

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باوك اليوناني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره باوك بملعب تومبا ستاديوم، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت، حيث يقود الهجوم رفقة الجزائري فارس شعيبي، وينس هاوجي.

كان عمر مرموش، شارك في فوز فريقه على أبردين الإسكتلندي بهدفين مقابل هدف، سجل مهاجم الفراعنة هدف الافتتاح من ركلة جزاء.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 3 نقاط خلف باوك اليوناني بنفس عدد النقاط، بينما جاء هلسنكي الفنلندي في المرتبة الثالثة، فيما يتذيل أبردين الإسكتلندي الترتيب وكلاهما بلا نقاط.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام باوك

حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: توتا - كوخ - باشو

خط الوسط: كناوف - لارسون - إلياس سخيري - نكونكو

وفي الهجوم: هاوجي - عمر مرموش - فارس شعيبي.