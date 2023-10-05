سموحة يفوز على المقاولون العرب .. ويتصدر جدول الدوري الممتاز

فاز فريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،على نظيره المقاولون العرب ،بهدفين مقابل هدف ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

تقدم سموحة في الدقيقة ١٧ عن طريق مصطفى البدري ،وتعادل

جوزيف ارسل لفريق المقاولون العرب ، ثم أكد فادي فريد،الفوز لفريق سموحة من ركلة جراء في الدقيقة ٣٩ من عمر المباراة ،ليتنهي اللقاء بفوز الفريق السكندري علي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف .



بهذة النتيجة تصدر سموحة ،مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٧ نقاط جمعهما من ٣ مباريات خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند نقطة واحدة،في المركز الـ ١٥ جمعها من ٣ مباريات خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز